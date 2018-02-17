Татьяна Акимова: "Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) отметила, что у нее не было контакта с тренерским штабом. По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы.

- Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, - отметила Акимова.

Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт. (Владимир ИВАНОВ)

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