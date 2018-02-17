Татьяна Акимова: "Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) отметила, что у нее не было контакта с тренерским штабом. По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы.
- Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, - отметила Акимова.
Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт. (Владимир ИВАНОВ)
Доктор со стажем
Вот так осуществлялся половой контакт, как говорил Денис Давыдов - это факт..
18:28 17 февраля
IRB
Ну вот зачем этот гундеж, Таня...
17:57 17 февраля
Serenky25
Ну вот и понятно все. Тренер ее не.... отсюда отсутствие результатов
16:55 17 февраля
Алекс61
по таким же причинам в свое время ушла кузьмина,потом домрачева.а травить девченку в сети непорядочно
16:04 17 февраля
tryam
не надо валить на тренеров
15:58 17 февраля
Братчанин
начала отмазки лепить.... Позорище!
15:44 17 февраля
ALEKS49
Нет слов. Только стихи: "Наша Таня громко плачет Пули в молоко х...т"
15:31 17 февраля
inachipoch
"Позвони мне, позвони… Позвони мне, ради Бога! Через время протяни Голос тихий и глубокий Звезды тают над Москвой Может, я забыла гордость Как хочу услышать голос Как хочу услышать голос Долгожданный голос твой Позвони мне, позвони…" Эту песню Танюша Акимова должна была петь всю Лимпиаду. Глядишь, кто-то из тренеров и позвонил бы.
15:31 17 февраля