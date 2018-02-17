15:17 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Татьяна Акимова: "Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было"

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Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) отметила, что у нее не было контакта с тренерским штабом. По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы. 

- Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, - отметила Акимова. 

Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Доктор со стажем

Вот так осуществлялся половой контакт, как говорил Денис Давыдов - это факт..

18:28 17 февраля

IRB

Ну вот зачем этот гундеж, Таня...

17:57 17 февраля

Serenky25

Ну вот и понятно все. Тренер ее не.... отсюда отсутствие результатов

16:55 17 февраля

Алекс61

по таким же причинам в свое время ушла кузьмина,потом домрачева.а травить девченку в сети непорядочно

16:04 17 февраля

tryam

не надо валить на тренеров

15:58 17 февраля

Братчанин

начала отмазки лепить.... Позорище!

15:44 17 февраля

ALEKS49

Нет слов. Только стихи: "Наша Таня громко плачет Пули в молоко х...т"

15:31 17 февраля

inachipoch

"Позвони мне, позвони… Позвони мне, ради Бога! Через время протяни Голос тихий и глубокий Звезды тают над Москвой Может, я забыла гордость Как хочу услышать голос Как хочу услышать голос Долгожданный голос твой Позвони мне, позвони…" Эту песню Танюша Акимова должна была петь всю Лимпиаду. Глядишь, кто-то из тренеров и позвонил бы.

15:31 17 февраля

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