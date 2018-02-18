Шемп не расстроился проигранному на фотофинише золоту

Биатлонист сборной Германии Симон Шемп дал понять, что совсем не расстроен из-за серебряной медали в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане. Немец финишировал практически одновременно с Мартеном Фуркадом, фотофиниш показал победу француза.

- Я счастлив. Я долго ждал на этой Олимпиаде и, наконец-то, завоевал медаль в последней личной гонке в сезоне, - цитирует Олимпийская информационная система Шемпа. - Я доволен собой. Я выбрал коридор очень поздно, потому что знал: если он увидит, что я ухожу направо или налево, он сменит свой коридор.

Я не знал, что покажет фотофиниш. Я думал, что смогу быть первым, но Мартен тоже ничего не знал, так что мы оба ждали. Ожидание не такое тяжелое, потому что ты точно знаешь, что завоевал медаль. И нужно быть счастливым, потому что только три спортсмена могут получить медаль в одной гонке, а у мужчин конкуренция очень сильна.

Трансляция мужского масс-старта //

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