Пидручный и Семеренко вошли в состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на Олимпиаду-2018. Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Отмечается, что в мужской команде будет выступать Сергей Семенов, у которого, как сообщается, есть проблемы со здоровьем.
Состав сборных выглядит следующим образом:
мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко; женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.
Дополнительная информация
https://sportarena.com/winter-olympics-2018/winter-olympics-2018-biathlon/oglashen-sostav-sbornoj-ukrainy-po-biatlonu-na/#