Пидручный и Семеренко вошли в состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на Олимпиаду-2018. Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Отмечается, что в мужской команде будет выступать Сергей Семенов, у которого, как сообщается, есть проблемы со здоровьем.

Состав сборных выглядит следующим образом:

мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко; женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.