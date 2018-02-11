Павел Ростовцев: "Это была погода Пайффера"

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр-2006 в Турине Павел Ростовцев считает, что Арнд Пайффер заслуженно выиграл спринт на Олимпиаде в Пхенчхане. Вместе с тем, заслуженный биатлонист считает, что ни немец, ни другие призеры спринта не сохранят места в гонке преследования.

– Главные фавориты не выдержали психологически – и совершили по два-три промаха на лежке, – сказал Ростовцев. – Моя философия – в биатлоне успех приносит стрельба стоя. Так и сказал перед стартом – победят те, у кого будут нули на второй стрельбе. Вот Крчмарж и Пайффер заняли первое и второе место. Фуркад тоже здорово отработал стойку, но три промаха на лежке не позволили победить. Это была отличная гонка. Думаю, нас ждет превосходное преследование. Лидеры должны поменяться.

– Не верите в Пайффера, Виндиша и Крчмаржа?

– Шансов у них мало. Поставил бы на Пайффера, но он долго шел к победе в спринте. И еще Арнд здорово переносит мороз. Первая победа на чемпионате мира была у него в Ханты-Мансийске. Да и на этапе Кубка мира в России он побеждал, когда погода у нас была холоднее, чем в Европе. В Пхенчхане было прохладно. Наверное, это была погода Пайффера.

– Ваш прогноз на гонку преследования?

– Знаю точно, что Фуркад будет в призах. (Ярослав СУСОВ)

Золотые нули и фиаско россиян. Фуркад и Бе остались без наград