Отченаш - об отстранении россиян от Олимпиады-2018: "Я очень злой. Шипулин и остальные спортсмены - держитесь"

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов, которые не были допущены МОК до участия в Олимпийских играх 2018 года. Он отметил, что россиян отстраняют из-за непонятных подозрений.
"Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева – великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин, брат "нашей" Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся...
Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства.... Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены – держитесь!" – написал в Инстаграме Отченаш.
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
я был разочарован что в Рио 2016 не стартовала эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин- брат "нашей" Насти! знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся... непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства.... скорее всего в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!! #биатлон #россия #2018 #ои #biathlon_family #biathlon
Lokus
Да уж, держитесь. Здоровья вам, хорошего настроения :)
09:29
kolos249
Даже иностранные спортсмены понимают то, что не могут понять тупоголовые спортивные чиновники и политики из России!
07:34
spetrov
Мартин, жизнь на этом не заканчивается. Для здравомыслящих людей тоже.
01:14