Отченаш - об отстранении россиян от Олимпиады-2018: "Я очень злой. Шипулин и остальные спортсмены - держитесь"

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов, которые не были допущены МОК до участия в Олимпийских играх 2018 года. Он отметил, что россиян отстраняют из-за непонятных подозрений.

"Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева – великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин, брат "нашей" Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся...

Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства.... Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены – держитесь!" – написал в Инстаграме Отченаш.

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