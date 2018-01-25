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Отченаш - об отстранении россиян от Олимпиады-2018: "Я очень злой. Шипулин и остальные спортсмены - держитесь"

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Словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов, которые не были допущены МОК до участия в Олимпийских играх 2018 года. Он отметил, что россиян отстраняют из-за непонятных подозрений.

"Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева – великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин, брат "нашей" Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся...

Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства.... Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены – держитесь!" – написал в Инстаграме Отченаш.

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я был разочарован что в Рио 2016 не стартовала эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин- брат "нашей" Насти! знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся... непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства.... скорее всего в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!! #биатлон #россия #2018 #ои #biathlon_family #biathlon

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas) Янв 25, 2018 at 11:38 PST

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lokus

Да уж, держитесь. Здоровья вам, хорошего настроения :)

09:29

kolos249

Даже иностранные спортсмены понимают то, что не могут понять тупоголовые спортивные чиновники и политики из России!

07:34

spetrov

Мартин, жизнь на этом не заканчивается. Для здравомыслящих людей тоже.

01:14