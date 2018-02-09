Магдалена Нойнер: "У Дальмайер есть шанс быть на подиуме в каждой гонке на Играх-2018"

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер отметила, что не может представить себе, чтобы Лаура Дальмайер не взяла ни одной медали на Олимпиаде-2018. Она также добавила, что опасается того, что ее соотечественница может не справиться с большим давлением.

– Лаура – одна из главных фаворитов. Если она будет здорова, то победить ее сложно, – приводит dpa слова Нойнер. – У нее есть шанс быть на подиуме в каждой гонке. Не могу представить, что Лаура не возьмет ни одной олимпийской медали.

Не думаю, что у нее когда-либо могут возникнуть проблемы со стрельбой. Она рождена для этого вида спорта. Мое единственное опасение в том, сможет ли она справиться с большим давлением.

Завтра, 10 февраля, в Пхенчхане стартуют биатлонные гонки. Женский спринт начнется в 14.15 по московскому времени.

За чем следить 10 февраля на Олимпиаде