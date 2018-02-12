Лаура Дальмайер: "Чувствовала себя очень уставшей"

Немка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что чувствовала усталость. Напомним, что вчера 24-летняя спортсменка выиграла спринт.

– Это великолепное чувство, просто потрясающе, – отметила Дальмайер. – Не знаю, что сказать. Перед гонкой я чувствовала себя очень уставшей, да и по ходу гонки на первых кругах тоже. Я просто старалась не терять концентрацию. И вот я снова здесь.

Как мне удается сохранять самообладание? В любой важной гонке всегда одно и то же – нужно оставаться сфокусированным на своих целях. В этом смысле я – мастер устойчивости.

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Медальный зачет Олимпиады-2018