16:01 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Губерниев – о результатах россиян в спринте: "Что дальше будем делать, друзья?"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал невероятным подиум после спринта Олимпиады-2018. Он также добавил, что будет поддерживать российских спортсменов.

Спринт выиграл немец Арнд Пайффер, для которого это олимпийское золото стало первым в карьере.

"Невероятный олимпийский подиум спринта!!! Чемпион немец Пайффер, Крчмарж из Чехии второй, итальянец Виндиш третий!!! Бабиков 57-й, Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья???" – написал в Инстаграме Губерниев.

Биатлон. Мужской спринт. Как это было

 

Невероятный олимпийский подиум спринта!!! Чемпион немец Пайффер , Крчмар из Чехии второй , итальянец Виндиш третий!!! Бабиков 57-й , Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья??? 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #корея #пхенчхан #итоги #спринт #сенсация #спорт #огонь #невероятно #олимпиада

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 11, 2018 в 4:40 PST

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КОММЕНТАРИИ (23)
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rac135

Бабиков 57-й, Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья???" – написал в Инстаграме Губерниев. И чего Губерниев разволновался? Эти атлетики из Рассей свои тридцать сребряников все равно получат))))

23:24 11 февраля

Бен Ричардс

zverg. Круглов комментировал.

23:15 11 февраля

krekemer

ага почитал коменты ,надо Берн далину лучше было предложить место в команде ,как Ану в свое время

22:34 11 февраля

usuns

а чего ты ждал от этих туристов? если даже шипулин в этом году ничего не показывал! но он то хоть обычно к решающим стартам форму набирает, если допустили бы - вполне мог бы медальку-другую зацепить! а с этим составом только позориться! ведь говорили же вам люди - откажитесь! хотя бы лицо сохранили - а теперь всякие чехифуркады вой поднимут - вот они чистые русские что могут))) обос_ремся на этой ои по полной - зато если будем хорошими мальчиками, дадут с флажком пройтись в конце - и будут всем миром ржать над нами! ну а дальше начнем готовиться к летним ои - опять недопуски, опять суды и так до бесконечности! по-моему уж лучше кошмарный конец...но похоже наши товарищи выбрали бесконечный кошмар унижения...

20:40 11 февраля

Бус Белояр

Извините но все в один голос говорили - нехрен туда ехать при текущем положении дел гораздо изящнее и мощнее было объявить бойкот - ну хотя бы в биатлоне, куда не пустили столько чистых атлетов, а так - от это и называется реализацией мечт спортсменов об Олимпиаде ? При том что они сами ноют, что это типа был не главный для них старт - опять же вопрос - зачем туда тогда ехать ? Короче полная лажа и вопли Губерниева ничего не исправят и проблему не замажут!!

20:02 11 февраля

Садык

По словам Бабикова"гонка только начинается",потихонечко выходим в "ПИК формы" и завтра всех порвем.Бабикова на КВН надо отправить,хорошо болтает.

19:20 11 февраля

zoolord

А второе натурализовать Ларса Бергера. Он при пяти промахах минимум в 10 приедет точно.

17:47 11 февраля

zoolord

Что делать? Забрать половину сборной из лыжных гонок и летом научить стрелять. А этих лузеров на Ижевскую винтовку.

17:45 11 февраля

PLUT-IN

"ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ДРУЗЬЯ?" -тамбовский волк тебе друг. Иди сани смотри где пьяный хохол с саней слетел и занял 40-ое место.

17:41 11 февраля

RFR

Не смотрю всю эту хРЕнь по ТВ, и радуюсь все больше и больше, пусть и дальше так будет - ОАРовцы

17:31 11 февраля

zverg

Бен Ричардс Получил сегодня огромное удовольствие от показа биатлона по ОРТ.----- А кто комментировал на Первом?

17:20 11 февраля

PitersS

Дальше будем жать на патриотизм, а потом ругать весь мир, что Россию опускают.. Теперь Губерниеву подерижировать и нечему, и некому. Зато можно глотку рвать на проходимцев всего мира и бить себя в грудь, как главному патриоту России..

17:12 11 февраля

v.m.sem

и дальше "всех рвать",как ты и пророчил...

17:04 11 февраля

Бен Ричардс

Получил сегодня огромное удовольствие от показа биатлона по ОРТ. Эмоционально,профессионально, все по делу.Никто не истерил, не демонстрировал прогрессирующий патриотизм в тяжелой форме, не злорадствовал и не призывал верить и надеяться на что-то несмотря на места за пределами первой полусотни.Что делать Губошлёпу дальше? Желательно молчать, причём как можно чаще и дольше.

17:00 11 февраля

Thomas_Boy_

Следовать указаниям Партии.

16:21 11 февраля

эстонский армеец

Щёки надувать чинушам, Губерниеву всё также "орать" , делать "тупые" прогнозы о возможных медалях в биатлоне - есть такие спецы на спортканалах ТВ и радио.

16:20 11 февраля

rusfed 2.0

Каждый должен заниматься своим делом. Гребец - греблей

16:17 11 февраля

tuniss

Никулин - "Балбес", а "Трус" - это Вицин...

16:13 11 февраля

kolos249

Прогибаться и дальше, ведь ты за это агитировал.

16:11 11 февраля

fedland

губа специалист по гребле, всю жизнь этим занимался. вот туда пусть и гребет...

16:10 11 февраля

максималист

Бабикову нужно вернуть счастливую красную шапку, в которой он выступал раньше а-ля "Трус" (персонаж Никулина из "Самогонщиков"). Женщины на этих ОИ оказались сильнее...

16:07 11 февраля

лыжник77

надо просто уступить места молодым, у кого глаза горят, как пример Спицов. а такие как бабиков пусть выступают на чемпионате России

16:05 11 февраля

xcb

Коментатора надо сменить...

16:04 11 февраля

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