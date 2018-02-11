Губерниев – о результатах россиян в спринте: "Что дальше будем делать, друзья?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал невероятным подиум после спринта Олимпиады-2018. Он также добавил, что будет поддерживать российских спортсменов.
Спринт выиграл немец Арнд Пайффер, для которого это олимпийское золото стало первым в карьере.
"Невероятный олимпийский подиум спринта!!! Чемпион немец Пайффер, Крчмарж из Чехии второй, итальянец Виндиш третий!!! Бабиков 57-й, Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья???" – написал в Инстаграме Губерниев.
Биатлон. Мужской спринт. Как это было
Невероятный олимпийский подиум спринта!!! Чемпион немец Пайффер , Крчмар из Чехии второй , итальянец Виндиш третий!!! Бабиков 57-й , Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья??? 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #корея #пхенчхан #итоги #спринт #сенсация #спорт #огонь #невероятно #олимпиада
rac135
Бабиков 57-й, Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья???" – написал в Инстаграме Губерниев. И чего Губерниев разволновался? Эти атлетики из Рассей свои тридцать сребряников все равно получат))))
23:24 11 февраля
Бен Ричардс
zverg. Круглов комментировал.
23:15 11 февраля
krekemer
ага почитал коменты ,надо Берн далину лучше было предложить место в команде ,как Ану в свое время
22:34 11 февраля
usuns
а чего ты ждал от этих туристов? если даже шипулин в этом году ничего не показывал! но он то хоть обычно к решающим стартам форму набирает, если допустили бы - вполне мог бы медальку-другую зацепить! а с этим составом только позориться! ведь говорили же вам люди - откажитесь! хотя бы лицо сохранили - а теперь всякие чехифуркады вой поднимут - вот они чистые русские что могут))) обос_ремся на этой ои по полной - зато если будем хорошими мальчиками, дадут с флажком пройтись в конце - и будут всем миром ржать над нами! ну а дальше начнем готовиться к летним ои - опять недопуски, опять суды и так до бесконечности! по-моему уж лучше кошмарный конец...но похоже наши товарищи выбрали бесконечный кошмар унижения...
20:40 11 февраля
Бус Белояр
Извините но все в один голос говорили - нехрен туда ехать при текущем положении дел гораздо изящнее и мощнее было объявить бойкот - ну хотя бы в биатлоне, куда не пустили столько чистых атлетов, а так - от это и называется реализацией мечт спортсменов об Олимпиаде ? При том что они сами ноют, что это типа был не главный для них старт - опять же вопрос - зачем туда тогда ехать ? Короче полная лажа и вопли Губерниева ничего не исправят и проблему не замажут!!
20:02 11 февраля
Садык
По словам Бабикова"гонка только начинается",потихонечко выходим в "ПИК формы" и завтра всех порвем.Бабикова на КВН надо отправить,хорошо болтает.
19:20 11 февраля
zoolord
А второе натурализовать Ларса Бергера. Он при пяти промахах минимум в 10 приедет точно.
17:47 11 февраля
zoolord
Что делать? Забрать половину сборной из лыжных гонок и летом научить стрелять. А этих лузеров на Ижевскую винтовку.
17:45 11 февраля
PLUT-IN
"ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ДРУЗЬЯ?" -тамбовский волк тебе друг. Иди сани смотри где пьяный хохол с саней слетел и занял 40-ое место.
17:41 11 февраля
RFR
Не смотрю всю эту хРЕнь по ТВ, и радуюсь все больше и больше, пусть и дальше так будет - ОАРовцы
17:31 11 февраля
zverg
Бен Ричардс Получил сегодня огромное удовольствие от показа биатлона по ОРТ.----- А кто комментировал на Первом?
17:20 11 февраля
PitersS
Дальше будем жать на патриотизм, а потом ругать весь мир, что Россию опускают.. Теперь Губерниеву подерижировать и нечему, и некому. Зато можно глотку рвать на проходимцев всего мира и бить себя в грудь, как главному патриоту России..
17:12 11 февраля
v.m.sem
и дальше "всех рвать",как ты и пророчил...
17:04 11 февраля
Бен Ричардс
Получил сегодня огромное удовольствие от показа биатлона по ОРТ. Эмоционально,профессионально, все по делу.Никто не истерил, не демонстрировал прогрессирующий патриотизм в тяжелой форме, не злорадствовал и не призывал верить и надеяться на что-то несмотря на места за пределами первой полусотни.Что делать Губошлёпу дальше? Желательно молчать, причём как можно чаще и дольше.
17:00 11 февраля
Thomas_Boy_
Следовать указаниям Партии.
16:21 11 февраля
эстонский армеец
Щёки надувать чинушам, Губерниеву всё также "орать" , делать "тупые" прогнозы о возможных медалях в биатлоне - есть такие спецы на спортканалах ТВ и радио.
16:20 11 февраля
rusfed 2.0
Каждый должен заниматься своим делом. Гребец - греблей
16:17 11 февраля
tuniss
Никулин - "Балбес", а "Трус" - это Вицин...
16:13 11 февраля
kolos249
Прогибаться и дальше, ведь ты за это агитировал.
16:11 11 февраля
fedland
губа специалист по гребле, всю жизнь этим занимался. вот туда пусть и гребет...
16:10 11 февраля
максималист
Бабикову нужно вернуть счастливую красную шапку, в которой он выступал раньше а-ля "Трус" (персонаж Никулина из "Самогонщиков"). Женщины на этих ОИ оказались сильнее...
16:07 11 февраля
лыжник77
надо просто уступить места молодым, у кого глаза горят, как пример Спицов. а такие как бабиков пусть выступают на чемпионате России
16:05 11 февраля
xcb
Коментатора надо сменить...
16:04 11 февраля