Губерниев – о результатах россиян в спринте: "Что дальше будем делать, друзья?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал невероятным подиум после спринта Олимпиады-2018. Он также добавил, что будет поддерживать российских спортсменов.

Спринт выиграл немец Арнд Пайффер, для которого это олимпийское золото стало первым в карьере.

"Невероятный олимпийский подиум спринта!!! Чемпион немец Пайффер, Крчмарж из Чехии второй, итальянец Виндиш третий!!! Бабиков 57-й, Елисеев 83-й!!! Что дальше будем делать, друзья???" – написал в Инстаграме Губерниев.

Биатлон. Мужской спринт. Как это было