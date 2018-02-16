Эберг получит 10 тысяч евро за золото Олимпиады-2018

Шведская биатлонистка Ханна Эберг получит премию в размере 10 тысяч евро за победу в индивидуальной гонке Олимпиады-2018, сообщает Expressen. За выступления в Кубке мира шведские спортсмены получают около 5-7 тысяч евро.
- На что я портрачу деньги? Летом мы с моим парнем собираемя переезжать, - заявила Эберг. - Теперь я знаю, но что мы купим плитку в ванную.
drJekil
С его лицом, правда, рекламировать только лекарство от геморроя можно) Под названием "Злой Губерник"))
10:35
drJekil
В любом случае не обидят. Пихлеру, наверное, тоже перепадет. Пусть и не так вкусно, как в России)
10:30
drJekil
ИКЕА рекламировать пойдет, благо там школьных учительниц на довольствие не берут)
10:26
rusfed 2.0
Ахаха, вот это размах! А как же БМВ, квартира в Гетеборге, прием у короля и орден за Заслуги перед Королевством? ))
07:04
RedBaron
Это русские на олимпиаде как на войне. И призовые и машины и квартиры и ордена и медали зарабатывают. Поэтому на войне все средства хороши. Отсюда и допинг пачками, лишь бы победить. Страна нищая , детский спорт в полной ж... , а правительство разбазаривает наши деньги. 10 тысяч евро, вполне достойная премия за хорошую работу. Все справедливо, почему шведская биатлониста должна получать премию больше чем шведский учитель? Её работа разве важней работы учителя? Нет!
05:08
igogohruhru
Нищеброды не могли норм. призовые сделать
04:26
alex160554
Опять про "бабло". Любимая тема журналистов всех мастей.
03:12