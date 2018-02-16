Эберг получит 10 тысяч евро за золото Олимпиады-2018

Шведская биатлонистка Ханна Эберг получит премию в размере 10 тысяч евро за победу в индивидуальной гонке Олимпиады-2018, сообщает Expressen. За выступления в Кубке мира шведские спортсмены получают около 5-7 тысяч евро.

- На что я портрачу деньги? Летом мы с моим парнем собираемя переезжать, - заявила Эберг. - Теперь я знаю, но что мы купим плитку в ванную.

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