Арнд Пайффер: "Легков и Третьяков могут завоевать золотые медали на Играх-2018. Это пощечина"

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.
МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
– Легков и Третьяков? Они могут стать Олимпийскими чемпионами. Это фарс и пощечина, – приводит Frankfurter Allgemeinen Zeitung слова Пайффера. – Меня очень беспокоит данная проблема. В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне. Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники.
fedland
Твой соотечественник гросс приехал разваливать биатлон, теперь мужской. так же как в свое время пыхлер разваливал женский биатлон. и оба за космические зарплаты, которых в своей стране и по гроб жизни не видели бы...
22:40
Bask71
Все спортсмены, всех стран занимаются восстановлением организма и т.д. Норвежцы в открытую употребляют сальбутанол и это нормально. Виноватыми делают россиян. Это только потому, что Россия отказалась бесплатно отдавать ресурсы западу и США... Когда Ельцин разбазаривал страну, были друзья...
19:16
VTB24
кузя23 "Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали,"-ну вот же,в корень зрит. Всех хозяев ОИ под шконку,на проверки.------ Немец прав. Борьба с допингам служит якобы тому, чтобы все были в равных условиях. Раз все хозяева , априори имеют преимущество (эмоциональный допинг от болельщиков, симпатии судей, лучшее знание трасс), то они могут уже до начала Олимпиады считаться допингерами и дисквалифицироваться еще до старта. Предлагаю, чтобы команда хозяев в Олимпиадах не участвовала, тогда все будут в равных условиях. Этого же добивается ВАДА :) ?
19:01
горнолыжник из Горно-Алтайска
Да ну и пошел ты, беспокойный блин.Шанс на бронзу замаячил
18:43
Lars Berger
CanagliaVova, покайся.
18:37
максималист
Если Легков промажет все пять выстрелов, он может обогнать немца. Но причем здесь Третьяков? Будет стрелять с саней (зимняя тачанка). Что курит немец?!
18:35
CanagliaVova
Наша тема "соотечественники" началась в 1925 г,а массово - в 1937 г.Печей не было,а кости разбросаны по всему (бес)крайнему Северу
18:28
Lars Berger
Бней Иегуда, приятель, назови исправительное учреждение, в котором 5-летний срок отсидела соотечественница Пайффера Дениз Херманн, которая тоже может стать олимпийской чемпионкой. И я не думаю, что для Пайффера это будет пощечиной...)
18:26
Lars Berger
diolym, вот здесь - двумя руками!) А то взяли моду - снова на нас гнать не по делу.
18:21
Lars Berger
Почему все молчат о том, каким образом этот дюшес мог бы помочь кому-либо? И каким образом? По Пайфферу уже видно, что буратино оппоролся...
18:14
Lars Berger
Начать тему "соотечественники" нужно с 1936-го года, с Берлина...
18:03
matvey2000
"Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники." - в 2010 году канадцы на домашней Олимпиаде показали количественный скачок в медалях (в золотых - аш в ДВА раза)... так что Пфайферу есть над чем подумать...
17:42
ЛокоМотив
Бах,я готов стать информатором ВАДА,доношу до вашего сведения,что Пайффер,Сукалова как и все больные мононуклеозом и астмой жрут допинг тоннами,когда можно получить большую кучу бобла?
17:31
super_bear
То есть получается , если Олимпиада домашняя , то автоматически представители страны-хозяйки что-то делают с пробами?
17:31
кузя23
"Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали,"-ну вот же,в корень зрит. Всех хозяев ОИ под шконку,на проверки.
17:12
Bache Gabrielsen
Да-да, известный российский биатлонист Третьяков неоднократно попадался на том, что мчась по трассе, потягивал коктейль из алкоголя со стероидами...
17:09
Бней Иегуда
В Германии официально 5 лет тюрьмы за умышленное употребление допинга.) В расеюшке же уголовное право за допинг отсутствует как таковое!)) Никто ни за что не отвечает!)) Что является лишним доказательством гос. программы поддержки допинга в стране.))
17:06
MrFandorin
Те, кто тут про 45-ый вспоминает, видать сами прямо участвовали... Прям сами как будто кого-то не добили. Между прочим, среди немцев было достаточно борцов с фашизмом. Не нужно позориться и опускаться до столь низкопробных оскорблений. А то выглядите так же, как Пайффер, который обеспокоен и опечален...
17:01
lrm1979
Легков и Третьяков?...В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне.))) Смех в зале!!! ЗАНАВЕС!!!
16:45
gydravlic
Не добили их в 1945, жаль.
16:34
spetrov
Al_nic, эти допингистки - какие надо допингистки. Русские же чистые спортсмены его беспокоят. :)
16:28
Al_nic
Забавно слышать все это от немецкого биатлониста! Знатная допингистка Херманн едет на Олимпиаду сейчас, а на прошлой Олимпиаде выступала знатная допингистка Захербахен-Штеле. Похоже, по другому немцы побеждать не могут?! Странно, что их выступления Пайфер пощечиной не счтает. Видимо, это "наши сукины дочери"...
16:25
spetrov
Понятно, что тебя беспокоит данная проблема. Не привык с сильными соревноваться. Жим-жим, так сказать. Ну бывает. :)
16:25
inout
Ходит дурачок по лесу.....
16:19
Rybinsk
По логике этого фрица, надо всех корейцев к ногтю, они же на домашней олимпиаде и им помогут соотечественники.
16:16
Frenja
Меня очень беспокоит проблема астматиков в большом спорте. Но они астматики и имеют терапевтические исключения. А еще мне кажется, что все в спорте высших достижений сидят на допинге. Но фактов у меня нет. А в суде важны факты. На одну чашечку весов кладутся факты одной стороны, на вторую - другой стороны. И слепая Фемида взвешивает.
16:15
Гаттузо Крут!!!!!!#!
фашик недобитый, они не могут стать Олимпиониками, а ими уже являются!
16:14
der sad
ну а пфайфера нужно отстранять от биатлона пожизненно, такие как он, которые систематично принимают допинг, не должны участвовать в спортивных соревнованиях
16:05
der sad
по-моему все очевидно, нужно немцев на допинг проверять, видимо у них вся команда на допинге сидит
16:04
shpasic
действительно, это пощёчина - они могут выиграть медали, а их не приглашают. согласен с Пайфером.
16:03