15:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Арнд Пайффер: "Легков и Третьяков могут завоевать золотые медали на Играх-2018. Это пощечина"

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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Легков и Третьяков? Они могут стать Олимпийскими чемпионами. Это фарс и пощечина, – приводит Frankfurter Allgemeinen Zeitung слова Пайффера. – Меня очень беспокоит данная проблема. В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне. Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники.

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КОММЕНТАРИИ (37)
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fedland

Твой соотечественник гросс приехал разваливать биатлон, теперь мужской. так же как в свое время пыхлер разваливал женский биатлон. и оба за космические зарплаты, которых в своей стране и по гроб жизни не видели бы...

22:40

Bask71

Все спортсмены, всех стран занимаются восстановлением организма и т.д. Норвежцы в открытую употребляют сальбутанол и это нормально. Виноватыми делают россиян. Это только потому, что Россия отказалась бесплатно отдавать ресурсы западу и США... Когда Ельцин разбазаривал страну, были друзья...

19:16

VTB24

кузя23 "Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали,"-ну вот же,в корень зрит. Всех хозяев ОИ под шконку,на проверки.------ Немец прав. Борьба с допингам служит якобы тому, чтобы все были в равных условиях. Раз все хозяева , априори имеют преимущество (эмоциональный допинг от болельщиков, симпатии судей, лучшее знание трасс), то они могут уже до начала Олимпиады считаться допингерами и дисквалифицироваться еще до старта. Предлагаю, чтобы команда хозяев в Олимпиадах не участвовала, тогда все будут в равных условиях. Этого же добивается ВАДА :) ?

19:01

горнолыжник из Горно-Алтайска

Да ну и пошел ты, беспокойный блин.Шанс на бронзу замаячил

18:43

Lars Berger

CanagliaVova, покайся.

18:37

максималист

Если Легков промажет все пять выстрелов, он может обогнать немца. Но причем здесь Третьяков? Будет стрелять с саней (зимняя тачанка). Что курит немец?!

18:35

CanagliaVova

Наша тема "соотечественники" началась в 1925 г,а массово - в 1937 г.Печей не было,а кости разбросаны по всему (бес)крайнему Северу

18:28

Lars Berger

Бней Иегуда, приятель, назови исправительное учреждение, в котором 5-летний срок отсидела соотечественница Пайффера Дениз Херманн, которая тоже может стать олимпийской чемпионкой. И я не думаю, что для Пайффера это будет пощечиной...)

18:26

Lars Berger

diolym, вот здесь - двумя руками!) А то взяли моду - снова на нас гнать не по делу.

18:21

Lars Berger

Почему все молчат о том, каким образом этот дюшес мог бы помочь кому-либо? И каким образом? По Пайфферу уже видно, что буратино оппоролся...

18:14

Lars Berger

Начать тему "соотечественники" нужно с 1936-го года, с Берлина...

18:03

matvey2000

"Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники." - в 2010 году канадцы на домашней Олимпиаде показали количественный скачок в медалях (в золотых - аш в ДВА раза)... так что Пфайферу есть над чем подумать...

17:42

ЛокоМотив

Бах,я готов стать информатором ВАДА,доношу до вашего сведения,что Пайффер,Сукалова как и все больные мононуклеозом и астмой жрут допинг тоннами,когда можно получить большую кучу бобла?

17:31

super_bear

То есть получается , если Олимпиада домашняя , то автоматически представители страны-хозяйки что-то делают с пробами?

17:31

кузя23

"Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали,"-ну вот же,в корень зрит. Всех хозяев ОИ под шконку,на проверки.

17:12

Bache Gabrielsen

Да-да, известный российский биатлонист Третьяков неоднократно попадался на том, что мчась по трассе, потягивал коктейль из алкоголя со стероидами...

17:09

Бней Иегуда

В Германии официально 5 лет тюрьмы за умышленное употребление допинга.) В расеюшке же уголовное право за допинг отсутствует как таковое!)) Никто ни за что не отвечает!)) Что является лишним доказательством гос. программы поддержки допинга в стране.))

17:06

MrFandorin

Те, кто тут про 45-ый вспоминает, видать сами прямо участвовали... Прям сами как будто кого-то не добили. Между прочим, среди немцев было достаточно борцов с фашизмом. Не нужно позориться и опускаться до столь низкопробных оскорблений. А то выглядите так же, как Пайффер, который обеспокоен и опечален...

17:01

lrm1979

Легков и Третьяков?...В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне.))) Смех в зале!!! ЗАНАВЕС!!!

16:45

gydravlic

Не добили их в 1945, жаль.

16:34

spetrov

Al_nic, эти допингистки - какие надо допингистки. Русские же чистые спортсмены его беспокоят. :)

16:28

Al_nic

Забавно слышать все это от немецкого биатлониста! Знатная допингистка Херманн едет на Олимпиаду сейчас, а на прошлой Олимпиаде выступала знатная допингистка Захербахен-Штеле. Похоже, по другому немцы побеждать не могут?! Странно, что их выступления Пайфер пощечиной не счтает. Видимо, это "наши сукины дочери"...

16:25

spetrov

Понятно, что тебя беспокоит данная проблема. Не привык с сильными соревноваться. Жим-жим, так сказать. Ну бывает. :)

16:25

inout

Ходит дурачок по лесу.....

16:19

Rybinsk

По логике этого фрица, надо всех корейцев к ногтю, они же на домашней олимпиаде и им помогут соотечественники.

16:16

Frenja

Меня очень беспокоит проблема астматиков в большом спорте. Но они астматики и имеют терапевтические исключения. А еще мне кажется, что все в спорте высших достижений сидят на допинге. Но фактов у меня нет. А в суде важны факты. На одну чашечку весов кладутся факты одной стороны, на вторую - другой стороны. И слепая Фемида взвешивает.

16:15

Гаттузо Крут!!!!!!#!

фашик недобитый, они не могут стать Олимпиониками, а ими уже являются!

16:14

der sad

ну а пфайфера нужно отстранять от биатлона пожизненно, такие как он, которые систематично принимают допинг, не должны участвовать в спортивных соревнованиях

16:05

der sad

по-моему все очевидно, нужно немцев на допинг проверять, видимо у них вся команда на допинге сидит

16:04

shpasic

действительно, это пощёчина - они могут выиграть медали, а их не приглашают. согласен с Пайфером.

16:03