Арнд Пайффер: "Легков и Третьяков могут завоевать золотые медали на Играх-2018. Это пощечина"

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Легков и Третьяков? Они могут стать Олимпийскими чемпионами. Это фарс и пощечина, – приводит Frankfurter Allgemeinen Zeitung слова Пайффера. – Меня очень беспокоит данная проблема. В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне. Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники.