19:53 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Боец UFC вызвал на бой Ибрагимовича

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Боец UFC Дэнни Робертс вызвал на бой нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Швед ранее занимался единоборствами и является обладателем черного пояса по тхэквондо.

– Если он хочет драться – я здесь, – цитирует Daily Express Робертса. – Мне бы хотелось увидеть его в деле, посмотреть на его способности. Ради этого я готов набрать вес.

Отметим, что 29-летний британец выступает в UFC с 2015 года. На его счету две победы, ни одного поражения.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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King’s Bounty 1

а потом в дыр дыр один на один. тхэквондо конечно для этих боев не подходит...

20:27

Batistuta 9

Ибра ему пяткой пощечину даст, ляжет!

20:22

баламошка

А пиаристому парню слабо Емельяненко вызвать?

20:20

Slim Taller

Пиарится чувак.На фоне Ибрагимовича он пигмей.А так пытается привлечь внимание к своей персоне.

20:12

Red G. Best

совсем голова отбитая!

20:00

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