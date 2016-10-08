Боец UFC вызвал на бой Ибрагимовича

Боец UFC Дэнни Робертс вызвал на бой нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Швед ранее занимался единоборствами и является обладателем черного пояса по тхэквондо.
– Если он хочет драться – я здесь, – цитирует Daily Express Робертса. – Мне бы хотелось увидеть его в деле, посмотреть на его способности. Ради этого я готов набрать вес.
Отметим, что 29-летний британец выступает в UFC с 2015 года. На его счету две победы, ни одного поражения.
CURIOSO | Campeón de la UFC reta a Zlatan Ibrahimovic | 90minhttps://t.co/BhdKaAlf47– seleccion_mx (@SF_Futbol) 8 октября 2016 г.
King’s Bounty 1
а потом в дыр дыр один на один. тхэквондо конечно для этих боев не подходит...
20:27
Batistuta 9
Ибра ему пяткой пощечину даст, ляжет!
20:22
баламошка
А пиаристому парню слабо Емельяненко вызвать?
20:20
Slim Taller
Пиарится чувак.На фоне Ибрагимовича он пигмей.А так пытается привлечь внимание к своей персоне.
20:12
Red G. Best
совсем голова отбитая!
20:00