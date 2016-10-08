Боец UFC вызвал на бой Ибрагимовича

Боец UFC Дэнни Робертс вызвал на бой нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Швед ранее занимался единоборствами и является обладателем черного пояса по тхэквондо.

– Если он хочет драться – я здесь, – цитирует Daily Express Робертса. – Мне бы хотелось увидеть его в деле, посмотреть на его способности. Ради этого я готов набрать вес.

Отметим, что 29-летний британец выступает в UFC с 2015 года. На его счету две победы, ни одного поражения.