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Федор Емельяненко рассказал о своих силовых показателях во время службы в армии

Федор Емельяненко рассказал о своих силовых показателях во время службы в армии

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко во время службы армии подтягивался на турнике с весом 20 килограммов, а от груди мог пожать штангу весом 180 килограммов.

— Год служил в пожарке — мы ездили на пожары, а потом тех, кто год отслужил, раскидали, и второй год отслужил уже в танковой дивизии, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — В то расположение, куда приехал, — там не было ничего. Только турник. И я собрал спортивный уголок. Где-то штангу попросил, где-то — блины, где-то — гири. Ребята стали приходить ко мне, заниматься. Железо тягал каждый день. По показателям... Если работал над спиной, вешал блин 20 килограммов и подтягивался — пять подходов по 10 раз широким хватом, пять по 10 узким и пять по 10 обратным. До такого довел физуху. Ну и жал от груди много.

— 180 же у вас рекорд?

— Да.

— Притом что весили девяносто...

— 93-95. 93 я пришел с армии. Когда я уволился и приехал на соревнования, на европейскую часть России, у меня было 93,5 или 94. А весовые категории — или до 90, или до 100. Мне говорят: «А почему не погонять [вес]? Погоняй». А зачем гонять? И я стал бороться до 100. А у Сурена Балачинского того же 103-105 килограммов было — и он гонял в сотку.

— Наверное, с вами в армии никто связываться не хотел. Имею в виду дедовщину.

— Я разное проходил. Но меня уважали. Строй установившийся я не ломал. Получилось так, что я был добором к осеннему призыву, и это был переход с полутора лет на два года. Призвались на полтора, а служили два.

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49-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.

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Федор Емельяненко
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