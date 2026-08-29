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Федор Емельяненко объяснил, почему не хочет и не будет писать автобиографию

Федор Емельяненко объяснил, почему не хочет и не будет писать автобиографию

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко не собирается писать автобиографию, потому что в ней должна быть изложена только правда, но ему не хочется распространять негатив.

«Плохое писаться не хочется и не будется, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — А если это не писать, то получится однобокая книга, неправда, недоговоренность. Сейчас смотрю, многие люди, с которыми меня жизнь сводила, которые мне помогали, — я этим людям очень благодарен, но многие из них говорят однобоко — чуть недосказал здесь, чуть переврал там, свои слова выдал за мои, а мои за свои, и картиночка меняется. Поэтому что-то говорить, выносить я не вижу смысла. Пусть лучше это останется во мне. Негатив говорить не буду, а если хорошее — получится однобоко. Можно было бы поговорить о технике, о духовном — мне это интересно. Но книга о технике уже выходила. Все знания, которыми я обладаю, я стараюсь передать ребятам. На мастер-классах я ничего не скрываю. Вплоть до самых нюансов рассказываю. И поговорить о духовном мне очень интересно».

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49-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.

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Федор Емельяненко
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