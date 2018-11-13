Компанию Fight Nights Global оценили в 10 миллионов долларов

Руководитель промоушна Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что организация оценивается в 10 миллионов долларов. Ранее СМИ сообщали о возможности продажи компании. В частности, говорилось о возможности покупки FNG со стороны российской промоутерской компании Absolut Championship Berkut (ACB).

- Fight Nights Global - это состоявшийся бизнес, он продается, как и все, но вопрос в деньгах, - цитирует ТАСС Гаджиева. - Руководство АСВ было, в том числе, одним из интересантов (в покупке доли Fight Nights Global). Сейчас около пяти различных структур интересуются покупкой доли в компании. Вероятность сделки между АСВ и Fight Nights Global я оцениваю как невысокую, потому что, скорее всего, мы просто не сойдемся в цене. Но сам диалог между нами считаю полезным для обеих сторон и для всей индустрии.

Сейчас речь идет о долевом участии с будущим партнером, наши доли внутри компании могут быть распределены. Считаю, что на текущий момент 10 миллионов долларов было бы хорошей стоимостью для компании, у нас есть представление о планах компании на ближайшие пять лет. Да, у нас существует кредиторская задолженность, в основном это обязательства перед контрагентами, с которыми мы находимся в разумном диалоге. Но для высокодоходного бизнеса наличие кредитных обязательств это обычное явление.