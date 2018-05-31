Михайлин исключил свое участие в чемпионате мира

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайлин не сможет выступить на чемпионате мира 2018 года по дзюдо.

- На чемпионате мира в сентябре мне будет выступить проблематично, потому что я полтора месяца назад перенес операцию на шее, мне удалили грыжу, которая была обнаружена осенью прошлого года, - цитирует ТАСС Михайлина. - Пока врачи мне запрещают выходить на татами, поэтому сейчас я работаю в тренажерном зале.

Я очень надеюсь, что к сентябрю хотя бы смогу подготовиться к чемпионату России. Но в плане задачи выступить на Олимпиаде в Токио ничего не меняется, только надо здоровье поправить.

Михайлин, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, также четыре раза становился чемпионом мира и шесть выигрывал золото чемпионатов Европы, является 10-кратным чемпионом России. Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку с 16 по 23 сентября.



