Станислав Черчесов: "По традиционному Новому году не скучаю"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как будет отмечать Новый год и добавил, что оливье у него на столе не будет.

– Новый год буду справлять, как обычно – с семьей, – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. – В том месте, где уже последние восемь лет празднуем. Только не спрашивайте где и как. Все уже организовано.

Традиционные блюда, оливье? Нет. Дело в том, что это будет гостиница, и там таких вещей нет. Это не Россия – что приготовят, то и будем есть. По традиционному Новому году не скучаю.