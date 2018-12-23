Дзюба вошел в 100 лучших игроков года по версии Marca

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вошел в список ста лучших футболистов года по версии авторитетного портала Marca.

Издание расположило его на 97-м месте.

Дзюба начал 2018 год в аренде в тульском "Арсенале". За туляков он провел 10 матчей, забил 6 голов и вернулся в сборную.

В составе национальной команды он принял участие в чемпионате мира-2018, где отметился 3 мячами в 5 играх. После ухода из сборной Игоря Акинфеева нападающий получил капитанскую повязку.

В текущем сезоне Дзюба, вернувшийся в "Зенит", отметился 11 голами и 5 передачами в 23 играх во всех турнирах.