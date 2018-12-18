Андрей Федун: "Мы должны стать чемпионами"

В Москве прошло заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона 2018/19. Здание, где проходит собрание, покинул генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.

- Подвели итоги на заседании. А задачи остались те же на следующий год, - сказал Федун. - Мы должны стать чемпионами.

- По поводу Глушакова что решили?

- В смысле. Он работает, у него контракт.

- Позитивно прошло?

- Да. Очень.

- Почему так долго все шло?

- У нас еще есть дела по бизнесу.

По ходу сезона руководство клуба уволило с поста главного тренера команды Массимо Карреру, с которым в сезоне 2016/17 было завоевано золото. Причиной стали неудовлетворительные результаты в нынешнем году. На его место пришел Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале".

"Спартак" после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, в последней игре победив "Анжи" в гостях (0:3). В Кубке России красно-белых в феврале ожидает второй матч с "Уралом" в 1/4 финала. Их первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. "Спартак" также выбыл из групповой стадии Лиги Европы, заняв четвертое место в группе G. (Андрей Михайлов, Арман Мкртчян)