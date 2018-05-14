Владислав Третьяк: "У России много моментов. Но реализация, к сожалению, хромает"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ему пока нравится игра сборной России на чемпионате мира в Дании. Сегодня россияне обыграли Словакию (4:0) в матче группого турнира.

– Первый период, конечно, был полностью за нами, мы красиво играли, было много моментов, – отметил Третьяк. – А потом немного не хватило силенок. Наши показали командную игру, при помощи которой можно было удержать счет.

– А хватит теперь силенок на матч со шведами?

– Надеюсь, что восстановимся. И мы опять не забиваем. Надо забрасывать в тех моментах, что мы создаем. Их много, но реализация, к сожалению, хромает.

– Шестеркин может претендовать на то, чтобы играть в плей-офф?

– Сегодня он показал очень солидную игру, его признали лучшим в команде. Выглядел Шестеркин здорово, часто выручал, держал игру в своих руках. Соперники видели, что ему трудно забить.

– Главный итог матча – то, что мы остаемся в Копенгагене?

– Главный итог, что у нас есть игра, и она красивая, нравится людям. Особенно в первом периоде. Видно, что мы на голову сильнее соперников. Что с чехами было, что здесь. Первый период был очень хороший. К сожалению, второй и третий периоды получаются не всегда. Думаю, сейчас тренеры подскажут, что с этим делать. (Игорь ЕРОНКО)