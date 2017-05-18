Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2017. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

23:25 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2017

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Сборная Швеции победила команду Швейцарии (3:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017. Шведы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с Финляндией, которая всухую обыграла США (2:0).

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Вильям Нюландер и Александр Эдлер. Единственный гол Швейцарии на свой счет записал Гаэтан Хас.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария – Швеция – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бэкстрем - 1 (Линдберг, Нюландер), 4:15 - 0:1. Хас - 1, 12:53 - 1:1. Нюландер - 1 (Экман-Ларссон), 33:15 - 1:2. Эдлер - 1 (Дж. Лундквист), 43:44 - 1:3.

Вратари: Дженони (56:20 - 56:27, 57:03) - Х. Лундквист.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 27 (5+13+9) - 29 (8+9+12).

Судьи: Айверсон, Кубуш.

18 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Трансляция матча Швейцария – Швеция

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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redgy

после матчей нхл судейство на чм раздражает.. левые удаления, почти не дают бороться, свистят при первом касании голкипера шайбы.. верх идиотизма незасчитанная шайба швейцарии!

23:30