Сборная России, покидая отель в Дании, забыла сумку

Сборная России покинула отель в Дании, где проходит чемпионат мира, информирует "Р-Спорт". Команда вчера в четвертьфинале турнира проиграла Канаде в овертайме со счетом 4:5. Перед отъездом кто-то в команде забыл сумку. Ее пришлось передавать через полицейских в сопровождении.

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