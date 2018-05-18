Сборная России, покидая отель в Дании, забыла сумку

Сборная России покинула отель в Дании, где проходит чемпионат мира, информирует "Р-Спорт". Команда вчера в четвертьфинале турнира проиграла Канаде в овертайме со счетом 4:5. Перед отъездом кто-то в команде забыл сумку. Ее пришлось передавать через полицейских в сопровождении.
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Сборная покинула отель в Дании. Ну и тут все не слава богу: забыли сумку, пришлось передавать через полицейских в сопровождении. pic.twitter.com/iDHSfX4JjE– Александр Рогулев (@a_rogulev) 18 мая 2018 г.
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