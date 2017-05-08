Россия победила Германию, Мозякин получил травму

Сборная России в матче чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Германию со счетом 6:3. Подопечные Олега Знарка занимают первое место в группе А с 8 очками.
В составе россиян 4 передачи на счету Артемия Панарина, по две шайбы забросили Вадим Шипачев и Никита Кучеров, по разу отличились Сергей Плотников и Никита Гусев.
У немцев Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс забросили три шайбы в третьем периоде.
В первом периоде травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. У 36-летнего форварда – подозрение на сотрясение мозга после атаки немца Патрика Хагера, который за этот фол получил матч-штраф.
Следующий соперник россиян – сборная Дании. Встреча Дания – Россия пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Чемпионат мира
Предварительный раунд
Группа A
Германия – РОССИЯ – 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы: Шипачев - 1 (Дадонов, Панарин), 1:04 - 0:1. Шипачев - 2 (бол., Гусев, Панарин), 17:10 - 0:2. Плотников - 2 (бол., Проворов, Антипин), 18:15 - 0:3. Гусев - 1 (бол., Панарин, Белов), 31:10 - 0:4. Кучеров - 2, 35:16 - 0:5. Мацек - 1 (Мюллер, Д. Зайденберг), 45:53 - 1:5. Гогулла - 2 (бол., Эрхофф, Кахун), 48:34 - 2:5. Кучеров - 3 (Панарин), 51:40 - 2:6. Тиффельс - 1 (Кинк, Д. Зайденберг), 59:09 - 3:6.
Вратари: Грайсс - Василевский.
Штраф: 29 - 12.
Броски: 29 (9+11+9) - 35 (13+15+7).
Судьи: Гуен, Салонен.
8 мая. Кельн. LANXESS arena.
RusSuck
А кэнаки тем временем 6-0.)) Лучшие!))
19:31
redgy
Отличный матч! В атаке покуражились и немцам дома дали чуть порадоваться) Панарин-Кучеров 5 баллов! Еще 7 матчей ;) ЗЫ Мозякину здоровья
19:30
shvedero
Да плевать вообще на то забросил он или ассистировал, он играет плохо все матчи.
19:30
Антон Шипулин - гений биатлона*
и
19:29
Антон Шипулин - гений биатлона*
На классе унизили немчуру дома. Даже с итальянцами больше вспотели)))
19:29
Джон....Сильвер
Спасибо за Победу! Но, на третий период не надо было так болт класть!
19:29
GoaLapagos
ПОБЕДНУЮ ГУСЬ ЗАБРОСИЛ
19:28
shvedero
ну и немцы сыграли очень грязно , вообще матч не понравился
19:28
aleksrusx
Всех с победой!
19:28
shvedero
я писал это два матча подряд, напишу и сейчас. Гусев играет очень и очень плохо. Эффективность звена Наместникова снижается в разы из-за его глупых действий...
19:28