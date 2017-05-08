Россия победила Германию, Мозякин получил травму

Сегодня. Кельн. Германия - Россия - 3:6. Россияне одержали третью победу на чемпионате мира. Фото REUTERS

Сборная России в матче чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Германию со счетом 6:3. Подопечные Олега Знарка занимают первое место в группе А с 8 очками.

В составе россиян 4 передачи на счету Артемия Панарина, по две шайбы забросили Вадим Шипачев и Никита Кучеров, по разу отличились Сергей Плотников и Никита Гусев.

У немцев Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс забросили три шайбы в третьем периоде.

В первом периоде травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. У 36-летнего форварда – подозрение на сотрясение мозга после атаки немца Патрика Хагера, который за этот фол получил матч-штраф.

Следующий соперник россиян – сборная Дании. Встреча Дания – Россия пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

Германия – РОССИЯ – 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы: Шипачев - 1 (Дадонов, Панарин), 1:04 - 0:1. Шипачев - 2 (бол., Гусев, Панарин), 17:10 - 0:2. Плотников - 2 (бол., Проворов, Антипин), 18:15 - 0:3. Гусев - 1 (бол., Панарин, Белов), 31:10 - 0:4. Кучеров - 2, 35:16 - 0:5. Мацек - 1 (Мюллер, Д. Зайденберг), 45:53 - 1:5. Гогулла - 2 (бол., Эрхофф, Кахун), 48:34 - 2:5. Кучеров - 3 (Панарин), 51:40 - 2:6. Тиффельс - 1 (Кинк, Д. Зайденберг), 59:09 - 3:6.

Вратари: Грайсс - Василевский.

Штраф: 29 - 12.

Броски: 29 (9+11+9) - 35 (13+15+7).

Судьи: Гуен, Салонен.

8 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Германия – Россия