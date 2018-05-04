Россия – Франция: сборная начала ЧМ с победы со счетом 7:0

Сегодня. Копенгаген. Россия - Франция - 7:0. Россияне начали ЧМ с победы. Фото AFP

Сборная России в стартовом матче на чемпионате мира разгромила Францию со счетом 7:0.

В составе россиян отличились Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Максим Шалунов.

Капризов в этой встрече набрал 3 (2+1) очка, по две передачи отдали Павел Дацюк, Никита Зайцев, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.

Василий Кошечкин отразил все 10 бросков французов по своим воротам.

В воскресенье, 6 мая, во второй игре на турнире команда Ильи Воробьева встретится с Австрией.

Чемпионат мира

Группа A

РОССИЯ – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Голы: Капризов - 1 (Дадонов, Зайцев), 7:08 - 1:0. Бучневич - 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 8:18 - 2:0. Дадонов - 1 (Капризов, Хафизуллин), 10:22 - 3:0. Капризов - 2 (Дацюк, Зайцев), 37:59 - 4:0. Барабанов - 1 (Киселевич), 42:36 - 5:0. Шалунов - 1 (бол., Дацюк, Хафизуллин), 44:50 - 6:0. Анисимов - 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 57:13 - 7:0.

Вратари: Кошечкин - Арди (Кеменье, 40:00).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (15+5+19) - 10 (6+2+2).

Судьи: Гржибик, Шеквист.

4 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия – Франция //

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