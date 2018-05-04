Чемпионат мира

19:26 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Франция: сборная начала ЧМ с победы со счетом 7:0

Сегодня. Копенгаген. Россия - Франция - 7:0. Россияне начали ЧМ с победы. Фото AFP
Сегодня. Копенгаген. Россия - Франция - 7:0. Россияне начали ЧМ с победы. Фото AFP
9

Сборная России в стартовом матче на чемпионате мира разгромила Францию со счетом 7:0.

В составе россиян отличились Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Максим Шалунов.

Капризов в этой встрече набрал 3 (2+1) очка, по две передачи отдали Павел Дацюк, Никита Зайцев, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.

Василий Кошечкин отразил все 10 бросков французов по своим воротам.

В воскресенье, 6 мая, во второй игре на турнире команда Ильи Воробьева встретится с Австрией.

Чемпионат мира

Группа A

РОССИЯ – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Голы: Капризов - 1 (Дадонов, Зайцев), 7:08 - 1:0. Бучневич - 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 8:18 - 2:0. Дадонов - 1 (Капризов, Хафизуллин), 10:22 - 3:0. Капризов - 2 (Дацюк, Зайцев), 37:59 - 4:0. Барабанов - 1 (Киселевич), 42:36 - 5:0. Шалунов - 1 (бол., Дацюк, Хафизуллин), 44:50 - 6:0. Анисимов - 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 57:13 - 7:0.

Вратари: Кошечкин - Арди (Кеменье, 40:00).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (15+5+19) - 10 (6+2+2).

Судьи: Гржибик, Шеквист.

4 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия – Франция // 
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2018/

9
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

unLost14

Thomas_Boy_ serzheo Неплохо раскатали. С победой. ___________ Серж, ты не в курсе, наверное, но это те самые "белофлажники" и "предатели", которым ты желал поражения на ОИ.__________Зачётно умыл. Легко. На классе.)))

20:13

Turi808

Юниоры не так давно тоже начинали чемпионат мира в Челябинске с 7:1 над французами..

20:03

Thomas_Boy_

serzheo Неплохо раскатали. С победой. ___________ Серж, ты не в курсе, наверное, но это те самые "белофлажники" и "предатели", которым ты желал поражения на ОИ.

19:41

vorogodov

Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

19:36

Упёртый русский

Нормуль всё. Смотрим дальше.

19:36

Тропическая гемангиома Мовсисяна

на очереди земляки Адольфа))) вурдалак не забудь баварского накатить)))

19:32

За Арсеналий с децтва!))

Есть шансы выйти в 1/4.))

19:29

serzheo

Неплохо раскатали. С победой.

19:29

little racoon

Ожидал, что все будет гораздо хуже, но приятно разочарован. Спокойно и на классе. Так держать !

19:28

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!