Россия – Франция: сборная начала ЧМ с победы со счетом 7:0

Сборная России в стартовом матче на чемпионате мира разгромила Францию со счетом 7:0.
В составе россиян отличились Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Максим Шалунов.
Капризов в этой встрече набрал 3 (2+1) очка, по две передачи отдали Павел Дацюк, Никита Зайцев, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.
Василий Кошечкин отразил все 10 бросков французов по своим воротам.
В воскресенье, 6 мая, во второй игре на турнире команда Ильи Воробьева встретится с Австрией.
Чемпионат мира
Группа A
РОССИЯ – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
Голы: Капризов - 1 (Дадонов, Зайцев), 7:08 - 1:0. Бучневич - 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 8:18 - 2:0. Дадонов - 1 (Капризов, Хафизуллин), 10:22 - 3:0. Капризов - 2 (Дацюк, Зайцев), 37:59 - 4:0. Барабанов - 1 (Киселевич), 42:36 - 5:0. Шалунов - 1 (бол., Дацюк, Хафизуллин), 44:50 - 6:0. Анисимов - 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 57:13 - 7:0.
Вратари: Кошечкин - Арди (Кеменье, 40:00).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 39 (15+5+19) - 10 (6+2+2).
Судьи: Гржибик, Шеквист.
4 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Россия – Франция //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
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Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Никита Зайцев
- Павел Дацюк
- Евгений Дадонов
- Динар Хафизуллин
- Никита Нестеров
- Павел Бучневич
- Сборная Франции (хоккей)
- Илья Воробьев
- Александр Барабанов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
unLost14
Thomas_Boy_ serzheo Неплохо раскатали. С победой. ___________ Серж, ты не в курсе, наверное, но это те самые "белофлажники" и "предатели", которым ты желал поражения на ОИ.__________Зачётно умыл. Легко. На классе.)))
20:13
Turi808
Юниоры не так давно тоже начинали чемпионат мира в Челябинске с 7:1 над французами..
20:03
Thomas_Boy_
serzheo Неплохо раскатали. С победой. ___________ Серж, ты не в курсе, наверное, но это те самые "белофлажники" и "предатели", которым ты желал поражения на ОИ.
19:41
vorogodov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
19:36
Упёртый русский
Нормуль всё. Смотрим дальше.
19:36
Тропическая гемангиома Мовсисяна
на очереди земляки Адольфа))) вурдалак не забудь баварского накатить)))
19:32
За Арсеналий с децтва!))
Есть шансы выйти в 1/4.))
19:29
serzheo
Неплохо раскатали. С победой.
19:29
little racoon
Ожидал, что все будет гораздо хуже, но приятно разочарован. Спокойно и на классе. Так держать !
19:28