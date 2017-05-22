Рикард Гренборг: "Пазл сборной Швеции сложился по ходу чемпионата мира"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после финального матча чемпионата мира с Канадой (2:1) отдал должное команде соперника и ее наставнику Джону Куперу, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист подчеркнул: его подопечные прибавляли по ходу турнира.

– Матч был равным, тут нечего сказать, – подчеркнул Гренборг. – И даже овертайм был предельно равным по моментам и броскам. Игра могла повернуться в любую сторону. Но финал и не может быть другим. Наконец-то выиграли, а то вылетали в четвертьфинале два года подряд. Канада – шикарная команда, снимаю шляпу перед Джоном Купером.

Лундквист – один из лучших вратарей мира. И он серьезно усилил нашу оборону. На самом деле пазл у нас сложился только по ходу турнира, когда приехали Хенрик, Бэкстрем и Линдберг. Плюс мы постоянно прибавляли.