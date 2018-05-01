Павел Дацюк: "С Ковальчуком на чемпионате мира было бы повеселее и поинтереснее"

Капитан сборной России Павел Дацюк отметил что форвард Илья Ковальчук хорошо влиял на микроклимат в команде. Сегодня штаб российской сборной назвал расширенный состав, который отправится на чемпионат мира в Данию. Ковальчука в заявке не оказалось.

- Не расстроились, что в сборную не позвали Ковальчука?

- На самом деле с ним бы было повеселее, поинтереснее.

- Перед Олимпиадой вы тоже много пропустили, не играли на Кубке Первого канала. Это помогло лучше подготовиться к турниру. Сейчас то же самое?

- Перед Олимпиадой у меня все-таки была травма. Тренеры меня поберегли. И, как оказалось, все сделали правильно. Большое им за это спасибо.

- Раньше были в Дании?

- У меня с ней связаны самые приятные воспоминания, поскольку это была моя первая заграничная поездка. (Артем БОЖКО)