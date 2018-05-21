Патрик Хернквист: "Питтсбург" вылетел, но я завершил сезон победителем"

Нападающий сборной Швеции Патрик Хернквист рассказал о том, что для него означает победа на чемпионате мира. Шведы в решающем матче обыграли Швейцарию (3:2 Б).

- Золотая медаль чемпионата мира для меня стала хорошим завершением сезона, - заявил Хернквист. - "Питтсбургу" не удалось снова выиграть Кубок Стэнли, но сейчас я стою перед вами в роли победителя. Когда мы вылетели от "Вашингтона", то мне позвонили из сборной. Я нашел возможность приехать в Копенгаген. Моя цель была одна – первое место. Все получилось, чему я очень рад в настоящий момент. (Игорь ЕРОНКО)

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире

Трансляция матча Швеция - Швейцария