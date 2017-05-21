ИИХФ довольна количеством проданных билетов на матчи ЧМ-2017

Президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что федерация довольна количеством билетов, проданных на матчи чемпионата мира-2017. Турнир проходит в Кельне и Париже. В столице Франции продано около 220 тысяч билетов, в Кельне - более 400 тысяч.

- В Германии хоккей более популярен, чем во Франции, - цитирует ТАСС Фазеля. - Да и арена в Кельне по вместительности больше парижской. Мы немного опасались за безопасность в столице Франции из-за инцидентов, случившихся там в последнее время. Но в плане количества болельщиков на французской части чемпионата мы остались довольны. Много болельщиков из Финляндии, Швейцарии. Проведение турнира в Париже стало для нас положительным опытом. Повторюсь, но количество проданных там билетов оставило у нас положительное впечатление.

Проблемы со льдом в Париже? Мы всегда сталкиваемся с такими проблемами. Чемпионат мира обычно проходит в мае на аренах, которые не всегда заточены под проведение хоккейных матчей. Там непросто добиться хорошего качества льда. Тем не менее, все команды находятся в равных условиях.

На чемпионате мира-2017 сегодня, 21 мая, состоятся матч за третье место и финал. В поединке за бронзу встретятся Россия и Финляндия, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. В решающем поединке сыграют Канада и Швеция, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" также проведет трансляцию матча.