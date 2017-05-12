Харийс Витолиньш: "Трудно сказать, сыграет ли Мозякин еще на этом ЧМ"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш признался, что не знает, когда восстановится от травмы Сергей Мозякин. Капитан получил повреждение в матче группового турнира чемпионата мира с Германией (6:3) и точно не сыграет со Словакией. Встреча состоится завтра, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

– Готов ли Сергей Мозякин?

– У него были осложнения, и завтра Сергей точно не сыграет. Трудно сказать, увидим ли мы его на турнире. Врачи в ближайшее время определятся с вердиктом.

– Что скажете о следующем сопернике?

– У словаков хорошая команда. Поначалу они были медленными и невзрачными, но это ничего не значит. Противник прибавляет по ходу турнира, как и у датчан. Надо прессинговать и давить, поскольку в словацкой команде нет мастеровитых защитников. Чем больше будем наседать, тем больше они будут ошибаться. Не будем отходить от плана. Задача – сыграть хорошо в атаке. (Алексей ШЕВЧЕНКО, Юрий ГОЛЫШАК)