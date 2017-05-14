Джефф Блэшилл: "Россия играет бесподобно, но США способны обыграть любого"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл после победы над командой Словакии (6:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что итоговый счет не отражает старания соперника в этой встрече, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также специалист в преддверии матча с Россией заявил, что его подопечные способны обыграть любую команду.

– Счет не отражает того, что происходило на льду, – сказал Блэшилл. – Ховард нас спасал, в атаке многое получалось. Словаки играли здорово, очень старались. Впрочем, и наши парни старались вовсю. Мы прибавили в том, что касается контроля шайбы. Это сказалось.

– Насколько хорошо Кевин Хэйс и Брэди Шей вписались в команду?

– Хэйс и Шей очень хорошо смотрелись сегодня. Особенно Кевин, который уже имел опыт игры с Годро в Бостонском колледже. Но им еще, конечно, нужно прибавлять. Тем не менее – мы серьезно усилились с появлением этих двух игроков.

– Джонни Годро сказал, что матч против России – самый важный в группе.

– Само собой, это будет важнейший матч. И мы поборемся за первое место в группе. Россия пока что играет бесподобно. Но мы способны обыграть любого. Нам еще надо поработать над командной игрой, но у нас впереди выходной, когда будет время этим заняться.

– С появлением Хэйса и Шея сборная США способна выиграть золото ЧМ?

– Даже если бы они не появились, мы бы все равно на многое были бы способны. Мы верим в себя. И знаем, что можем достичь этой цели. Хотя и понимаем, что добиться этого будет невероятно сложно. Главное – концентрироваться на своей игре.

Напомним, что матч Россия – США состоится во вторник, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи