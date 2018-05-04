Алексей Жамнов: "Пока из запасных никого отправлять домой не будем"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о дозаявке российской команды перед матчем с Францией. Напомним, что команда дозаявила четверых хоккеистов – защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева.



– Почему решили остановить свой выбор на Михееве?

– Довольно неплохо игрок смотрелся, он нам необходим для баланса.



– Кто-то будет отправлен домой?

– Пока нет.



– Будете смотреть матчи другой группы в Хернинге?

– Да, Сергей Федотов уезжает туда на матч США – Канада. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч с Францией начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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