Александр Барабанов: "Неважно, какое место займем в группе? Что значит "неважно"?

Нападающий сборной России Александр Барабанов заявил, что для него и его партнеров важны оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира в Дании. Барабанов уверил, что команда будет биться за победу в каждом матче.

– Для вас важны победы в последних трех играх в группе? Или неважно, какое место в ней занять?

– Что значит "неважно"? Очень важно, - цитируют "Известия" Барабанова. - Поэтому будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария – будем разбирать этого соперника, готовиться к нему.