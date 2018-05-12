Александр Барабанов: "Неважно, какое место займем в группе? Что значит "неважно"?

Нападающий сборной России Александр Барабанов заявил, что для него и его партнеров важны оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира в Дании. Барабанов уверил, что команда будет биться за победу в каждом матче.
– Для вас важны победы в последних трех играх в группе? Или неважно, какое место в ней занять?
– Что значит "неважно"? Очень важно, - цитируют "Известия" Барабанова. - Поэтому будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария – будем разбирать этого соперника, готовиться к нему.
Дополнительная информация
https://iz.ru/742335/aleksei-fomin/aleksandr-barabanov-nas-prosili-plotnee-igrat-so-zvenom-pastrniaka
Материалы других СМИ