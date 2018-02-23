Звезда "Торонто" выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает TSN. Форвард получил повреждение плеча в игре с "Айлендерс" и не смог вернуться на лед по ходу третьего периода.

Скорее всего, 20-летний хоккеист пропустит матчи регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона", "Тампа-Бэй" и "Флориды". В этом сезоне он провел 53 матча и набрал 50 (28+22) очков. Это его второй сезон за "Мэйпл Ливз".