21:43 23 февраля | Хоккей — НХЛ

Звезда "Торонто" выбыла на неопределенный срок из-за травмы

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Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает TSN. Форвард получил повреждение плеча в игре с "Айлендерс" и не смог вернуться на лед по ходу третьего периода.

Скорее всего, 20-летний хоккеист пропустит матчи регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона", "Тампа-Бэй" и "Флориды". В этом сезоне он провел 53 матча и набрал 50 (28+22) очков. Это его второй сезон за "Мэйпл Ливз".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Марио66

maks55555, контракты Айкела и Макди будут ориентиром.

03:06

maks55555

На какую зарплату интересно он будет претендовать через сезон.

01:58

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