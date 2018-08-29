Зеттерберг из-за травмы спины пропустит начало сезона

Капитан и форвард "Детройта" Хенрик Зеттерберг сказал, что будет вынужден пропустить тренировочный лагерь и старт нового сезона. Причиной пропуска является застарелая травма спины 38-летнего шведа.

– Этим летом я не смог начать нормально работать, из-за этого я пропущу тренировочный лагерь, а также начало сезона, – цитирует Aftonbladet Зеттерберга. –Надо подождать и посмотреть, как начнет реагировать организм.

Реабилитация пройдет в Детройте. Нельзя играть в НХЛ, если ты плохо готов, особенно в моем возрасте. Но когда я начинаю тренироваться, появляется боль. Те меры, на которые я шел в последние годы, уже не помогают.

Зеттерберг получил травму спины в составе сборной Швеции на Олимпиаде-2014 в Сочи. По данным СМИ, форвард может досрочно завершить карьеру.