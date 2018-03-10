Яри Курри: "В НХЛ есть случаи употребления допинга"

Легендарный финский нападающий, а ныне генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри отметил, что случаи нарушения анти-допинговых правил в НХЛ происходили всегда. Однако, по его словам, лига очень аккуратно распоряжается этой информацией.
– В НХЛ есть случаи допинговых нарушений, – цитирует Курри is.fi. – Тесты всегда проводились и будут проводиться, однако результаты держатся в секрете. Там хранят эту информацию, а разглашают только те случаи, когда игрока наказывают. Сейчас игроки в НХЛ стали умнее. Раньше в какай-то степени допинг был полезен, своего рода удар током.
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Марио66
Понятно, что тут речь ведётся о игроках боттом-звеньев и мамонтах, которые считают себя тафгаями, а не хоккеистами. У топ-игроков это очень тяжело скрыть, с учётом того, что большая их часть регулярно участвует весной на турнирах ИИХФ.
17:46
SergeyKa
Кто бы сомневался.
16:20