Якупов подписал контракт с "Колорадо"

"Колорадо" на своей странице в Твиттере объявило о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым. Срок соглашения и другие детали сделки не разглашаются.
Напомним, Якупов – последний российский игрок, выбранный под первым номером на драфте. С 2012 по 2016 год он выступал за "Эдмонтон", после чего был обменян в "Сент-Луис".
We have signed Nail Yakupov! pic.twitter.com/DevSuZKIih– Colorado Avalanche (@Avalanche) 4 июля 2017 г.
Питсбург Пингвинз
Не сдается, Наиль.
19:54
xantr
дно пробито дальше только КОЛХОЗ ЛОЛ
19:49