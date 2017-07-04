Якупов подписал контракт с "Колорадо"

"Колорадо" на своей странице в Твиттере объявило о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым. Срок соглашения и другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, Якупов – последний российский игрок, выбранный под первым номером на драфте. С 2012 по 2016 год он выступал за "Эдмонтон", после чего был обменян в "Сент-Луис".