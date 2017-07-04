19:38 | Хоккей — НХЛ

Якупов подписал контракт с "Колорадо"

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"Колорадо" на своей странице в Твиттере объявило о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым. Срок соглашения и другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, Якупов – последний российский игрок, выбранный под первым номером на драфте. С 2012 по 2016 год он выступал за "Эдмонтон", после чего был обменян в "Сент-Луис".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Питсбург Пингвинз

Не сдается, Наиль.

19:54

xantr

дно пробито дальше только КОЛХОЗ ЛОЛ

19:49