Яковлев - о контракте с "Нью-Джерси": "У меня есть пункт об отъезде. Но после закрытия дедлайна КХЛ уже не смогу уехать"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал, что в его контракте с клубом есть пункт об отъезде. Он также добавил, что пункт работает до определенной даты и что после закрытия дедлайна КХЛ уже не сможет уехать.

– Ощущения крутые, когда играешь на 20-тысячной арене?

– Конечно, крутые. Особенно, когда только по телевизору раньше такое видел. Выходишь и понимаешь, что ты в этой лиге. Выступаешь против лучших игроков. Тяжело было представить в какое-то время, что такое может быть, но появился момент и решил поехать. У меня внутренняя уверенность, что у меня может здесь получиться.

– Это наверняка связано с Рэем Шеро (генеральный менеджер "Нью-Джерси" – Прим. "СЭ"). Когда мы общались с ним, он очень положительно о вас отзывался, говорил, что три года за вами следил, что вы постоянно разговаривали.

– Именно поэтому сюда и поехал. Опять же надо различать вещи, которые о тебе говорят. Не всему можно верить. Они показали свое отношение. Приезжали люди в Санкт-Петербург, со мной общались. Это меня зацепило. Раньше с какими-то скаутами разговаривали, но те не посещали меня лично. А здесь люди ради меня прилетели, чтобы со мной провести беседу. Было приятно. Подумал: "а почему бы и не поехать?" Поеду, попробую.

– У вас в контракте есть пункт, что можете уехать?

– Да, у меня есть пункт об отъезде.

– Если вас после какой-то даты отправляют в АХЛ, можете вернуться домой?

– Мы сейчас с вами беседуем. В это время могу взять билеты и вернуться домой. Мне никто ничего не скажет. Из-за этого пункта я до сих пор не получил подписной бонус. После закрытия дедлайна КХЛ уже не смогу уехать. То есть этот пункт работает до определенной даты. После дедлайна мне выплачивают подписной бонус.

– Будем надеяться, что никуда не уедете.

– Когда ехал, понимал то, что перехожу на год. Мыслей об отъезде не было. Но когда месяц в АХЛ проводишь, мысли разные посещают. Стараешься, тренируешься. Когда ты в основной команде, есть хороший тренировочный процесс. Как-то все по-другому. Ты растешь даже на тренировках, если не играешь. Считаю, что в этом есть большие плюсы. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью Егора Яковлева

Все про НХЛ - здесь.