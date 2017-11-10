Ягр повторил рекорд Горди Хоу

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:3). На момент игры чеху исполнилось 45 лет и 269 дней. Таким образом, он стал первым игроком с 1980 года и вторым – в истории НХЛ, который в возрасте 45 смог набрать 2 (1+1) очка в одной встрече лиги.

Ранее подобное достижение было на счету канадца Горди Хоу, который 9 апреля 1980 года в составе "Хартфорда" забросил шайбу и отдал передачу в матче плей-офф против "Монреаля" (8:4). Ему тогда исполнилось 52 года и 9 дней.

В этом сезоне у Ягра 4 (1+3) очка в 7 матчах на данный момент. Всего за карьеру он набрал 1918 (766+1152) очков в 1718 играх.