Вячеслав Фетисов: "Неплохо так прибыло в нашем полку великих россиян. Овечкин - настоящий мужик"

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравил Александра Овечкина и его "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли. Минувшей ночью 32-летний россиянин в серии с "Вегасом" (4-1) добыл главный трофей заокеанского хоккея.

- Серию не смотрел, потому что ночами я сплю, - начал Фетисов. - Но за Сашу и его ребят очень переживал и болел. Счастлив, что он наконец-то выиграл, дотерпел до этого трофея. Не понаслышке знаю, что это такое, поэтому понимаю их радость и сам счастлив за ребят. Саша - настоящий мужик, поздравляю!

- В вашем полку великих россиян-энхаэловцев прибыло.

- Да, неплохо так прибыло. Ребята - большие молодцы. Еще раз поздравляю их.

- Многие эксперты говорят, что Овечкин сильно изменил свою игру. Это действительно так?

- Понятно, что Саша - талантливый парень, но он ощущал на себе давление, против него постоянно играли, поэтому ему нужно было диверсифицировать свои действия, искать что-то новое. И в итоге он сумел это сделать, стать, скажем так, ненакрываемым. Опять же для этого нужна вера в себя, поддержка от команды и близких. И, конечно, важно, что с ним были рядом мама и папа, плюс он совсем недавно женился. (Андрей СИЗЯКИН)