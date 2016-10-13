Владислав Каменев: "Не могу понять, почему у Мозеса не пошло в НХЛ"

Нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев, который переведен в клуб АХЛ "Милуоки", подчеркнул, что его часто спрашивают о России. По его словам, Стефан Эллиот интересовался о Казани и "Ак Барсе".

– В прошлом году с вами в "Адмиралз" был Стив Мозес. И он провалился. Почему?

– Да я сам не могу понять. В КХЛ все шло так отлично, а в Северной Америке не пошло. Но он же классный хоккеист, скоростной.

– Уверен, что он сейчас в СКА совсем не расстраивается. Часто у вас партнеры интересуются Россией? Зарплаты тут выше, чем в АХЛ.

– От нас же три человека уехало в КХЛ и все интересовались, как и что там устроено. Например, Стефан Эллиот конкретно спрашивал про Казань, про "Ак Барс". Были разговоры и с Патриком Мулленом, который сейчас в Риге, и с Тэйлором Аронсоном из "Лады".

– Аронсон что-то не сильно впечатляет.

– А у нас был в полном порядке. Стабильно выходил в большинстве, сделал много результативных передач. Умный парень. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Каменева - скоро в "СЭ"