Виталий Абрамов: "Бьюсь за место в составе "Коламбуса" и стараюсь показывать свою игру"

Нападающий Виталий Абрамов, выбранный "Коламбусом" на драфте НХЛ-2016, в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Джон Торторелла поставил перед ним задачу играть по принципу "отдал-открылся". Он также добавил, что форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский помогают ему и в чем-то подсказывают.

– Вы проводите свой второй тренировочный сбор в "Коламбуе". Как он складывается для вас? – вопрос Абрамову.

– Ну, в этом году немного подальше зашел (смеется). Посмотрим, как дальше будет!

– Задача – завоевать место под солнцем?

– Если приезжать на тренинг-кэмпы и не хотеть попасть в состав, то какой смысл ехать?! Конечно, бьюсь за место в составе и стараюсь показывать свою игру.

- Компания у вас в "Коламбусе" собралась на "ура"…

– Точно! Тема Панарин и Сергей Бобровский… Впервые встретил их во время сбора в этом году. Они – отличные ребята, помогают, очень много разговариваем, где-то подсказывают. Еще двое русскоговорящих есть – оба вратаря: белорус Иван Кульбаков и латвиец Матисс Кивленикс.

– С главным тренером Джоном Тортореллой общались "один на один"?

– Разговаривали один раз. Поставил задачу играть по принципу "отдал-открылся" и концентрироваться на обороне.

– Дело тогда за малым – выполнить указание наставника и закрепиться в составе?

– Конечно, ответственность большая, ведь руководство "Коламбуса" в прошлом году подписало со мной контракт. Они поверили в меня. Порой бывали весьма обнадеживающие разговоры с руководством клуба. Остается только продолжать работать в полную силу. (Виктория БУЛАХОВА)

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