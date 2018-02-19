"Виннипег" разгромил "Флориду", Дадонов сделал голевую передачу

"Виннипег" на своем льду разгромил "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). Это третья подряд победа "Джетс".

Российский нападающий гостей Евгений Дадонов отметился голевой передачей, которая стала для него 21-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Флорида" – 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Голы: Мальгин – 10 (бол., Матесон, Бьюгстад), 8:57 – 0:1. Коннор – 20 (бол., Уилер, Лайне), 12:06 – 1:1. Элерс – 23 (Майерс, Моррисси), 24:39 – 2:1. Барков – 20 (бол., ДАДОНОВ, Яндл), 27:34 – 2:2. Шайфли – 18 (Уилер, Бафлин), 38:29 – 3:2. Коннор – 21 (Уилер, Майерс), 43:38 – 4:2. Литтл – 13 (Майерс, Перро), 46:03 – 5:2. Перро – 16 (Рословик), 55:27 – 6:2. Лайне – 27 (Литтл, Перро), 58:25 – 7:2.

Вратари: Хеллебайк – Раймер.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 34 (12+15+7) – 27 (12+8+7).

Наши: Куликов (17:26/2/0) – Дадонов (21:08/2/-3).

19 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.