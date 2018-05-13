05:15 | Хоккей — НХЛ

"Виннипег" обыграл "Вегас" в первом матче финала "Запада"

3

"Виннипег" обыграл "Вегас" в первом матче финала Западной конференции - 4:2. 3 передачи в этой встрече сделал нападающий Блейк Уилер, по шайбе в составе "Джетс" забросили Марк Шейфел, Патрик Лайне, Дастин Бафлин и Джоэль Армиа.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Виннипег" - "Вегас" - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ростовский свин

ожидал большего от вегаса,все таки действительно пацифик ниже низкого в этом сезоне.первый период был классный -пег включил свою фирменную скорость -без средней зоны и вегас был смят,против такого давления ни один вратарь не устоит.Сан хосе и тем более кингз ,так играть не умеют.Для вегаса это новый опыт.

05:46

maks55555

Очень уверенно начали серию.

05:45

maxcds

изи катка если чесна. "изнасилование по-спортивному" так сказать

05:43

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