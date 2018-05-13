"Виннипег" обыграл "Вегас" в первом матче финала "Запада"

"Виннипег" обыграл "Вегас" в первом матче финала Западной конференции - 4:2. 3 передачи в этой встрече сделал нападающий Блейк Уилер, по шайбе в составе "Джетс" забросили Марк Шейфел, Патрик Лайне, Дастин Бафлин и Джоэль Армиа.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
"Виннипег" - "Вегас" - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
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ростовский свин
ожидал большего от вегаса,все таки действительно пацифик ниже низкого в этом сезоне.первый период был классный -пег включил свою фирменную скорость -без средней зоны и вегас был смят,против такого давления ни один вратарь не устоит.Сан хосе и тем более кингз ,так играть не умеют.Для вегаса это новый опыт.
05:46
maks55555
Очень уверенно начали серию.
05:45
maxcds
изи катка если чесна. "изнасилование по-спортивному" так сказать
05:43