Видео: Радулов отдал сотый голевой пас в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" - "Айлендерс" (5:0) российский форвард "Старз" Александр Радулов записал на свой счет сотую голевую передачу. Форвард ассистировал Джемелу Смиту в эпизоде со вторым голом.

Всего на счету Радулова 170 (70+100) очков в НХЛ. 55 передач он записал на свой счет в составе "Нэшвилла" в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2011/12. В прошлом сезоне он отдал 36 голевых пасов в составе "Монреаля", в текущем чемпионате он девять раз ассистировал партнерам.