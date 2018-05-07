05:15 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и вышел в финал конференции

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"Вегас" в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" на выезде - 3:0. По шайбе в этой встрече забросили Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

Новичок НХЛ выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции "Вегас" встретится с победителем пары "Нэшвилл" - "Виннипег" (2-3).

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 2-4.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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жек

Как я и предсказывал. У Акул изначально не было шансов. Игра Вегаса впечатлила уже в первом раунде, с такой обороной они могут и в финал вкатиться. Ещё раз убедился в никчёмности ЧМОки в плане делать прогнозы! Когда же он поймёт. что спорт. это не его))

05:38

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