"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и вышел в финал конференции

"Вегас" в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" на выезде - 3:0. По шайбе в этой встрече забросили Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.
Новичок НХЛ выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции "Вегас" встретится с победителем пары "Нэшвилл" - "Виннипег" (2-3).
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Сан-Хосе" - "Вегас" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Счет в серии: 2-4.
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жек
Как я и предсказывал. У Акул изначально не было шансов. Игра Вегаса впечатлила уже в первом раунде, с такой обороной они могут и в финал вкатиться. Ещё раз убедился в никчёмности ЧМОки в плане делать прогнозы! Когда же он поймёт. что спорт. это не его))
05:38