"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и вышел в финал конференции

"Вегас" в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" на выезде - 3:0. По шайбе в этой встрече забросили Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

Новичок НХЛ выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции "Вегас" встретится с победителем пары "Нэшвилл" - "Виннипег" (2-3).

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 2-4.