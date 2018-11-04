"Вегас" обыграл "Каролину", "Калгари" победил "Чикаго"

"Вегас" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Нападающий "Харрикейнз" Валентин Зыков провел на площадке 4 минуты 41 секунду, форвад Андрей Свечников отыграл 16 минут 18 секунд.

"Калгари" одержал победу над "Чикаго" - 5:3. Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов за 18 минут на льду набрал показатель "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Каролина" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хант - 1 (Хаула, Гика), 14:11 - 1:0. Ривз - 4 (Теодор, Хаула), 22:47 - 2:0. Каррье - 1 (Холден), 43:36 - 3:0.

Вратари: Флери - Дарлинг (56:36 - 59:45).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (9+8+7) - 34 (12+13+9).

Наши: - - Зыков (4.41/0/0), Свечников (16.18/1/-1).

4 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

"Калгари" - "Чикаго" - 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Голы: Монахэн - 7 (бол., Годро, Линдхольм), 4:46 - 1:0. Тэйвз - 8 (бол., Кейн, Сибрук), 13:57 - 1:1. Рутта - 1 (Мартинсен, Фортин), 19:33 - 1:2. Саад - 4 (Дебринкэт, Йокихарью), 32:41 - 1:3. Ткачак - 6 (Хэмоник, Баклунд), 38:26 - 2:3. Монахэн - 8 (Годро, Линдхольм), 53:59 - 3:3. Фролик - 7 (Беннетт), 55:05 - 4:3. Баклунд - 3 (мен., п.в., Линдхольм), 59:01 - 5:3.

Вратари: Риттих - Кроуфорд (57:46 - 59:01, 59:27).

Штраф: 8 - 17.

Броски: 41 (9+12+20) - 15 (5+6+4).

Наши: - - Анисимов (18.09/0/-2).

4 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.