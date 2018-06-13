Василевский выиграл в номинации на лучший вратарский шлем

НХЛ огласила результаты голосования болельщиков "Fan Choice Awards" в различных номинациях, победителем одной из них – лучший вратарский шлем – стал вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский.

За шлем россиянина проголосовало более 27 тысяч человек. Главная "фишка" шлема – он меняет цвет в зависимости от температуры воздуха вокруг.

Напомним, Василевский вместе с "Молниями" дошли в этом сезоне до финала Восточной конференции, где уступили будущему чемпиону "Вашингтон" (3-4). По итогам года россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ.