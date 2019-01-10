Василевский - о Матче звезд НХЛ: "Возможно, единственная причина, по которой я там сыграю - это то, что "Тампа" выглядит очень хорошо"

Вратарь"Тампы" Андрей Василевский прокомментировал вызов на Матч звезд НХЛ. Россиянин примет участие в игре вместо голкипера "Монреаля" Кэри Прайса. Последний ранее отказался от мероприятия из-за травмы нижней части тела.

- Мне повезло с (вызовом на "Матч звезд"), - приводит официальный сайт НХ слова Василевского. - Очевидно, что команда выглядит очень хорошо в этом сезоне и это, возможно, единственная причина, по которой я там сыграю. Это большая честь. Особенно сейчас, когда я пропустил слишком много шайб в последних нескольких играх. Но сейчас я играю более стабильно.

Напомним, что в Матче звезд, помимо Василевского, сыграет еще один россиянин – нападающий "Тампа Бэй" Никита Кучеров.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин также получил приглашение, однако отказался от участия в мероприятии.

Матч звезд НХЛ пройдет 25 и 26 января в Сан-Хосе.

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