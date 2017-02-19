"Вашингтон" уступил "Детройту", Овечкин не смог реализовать буллит

"Детройт" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился в серии буллитов - 3:2. Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который провел на площадке 17 минут 4 секунды, реализовал послематчевый буллит. Его партнер по команде Александр Овечкин не смог использовать свою поытку, после чего команда проиграла. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут 25 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вашингтон" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нильсен - 11 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 8:13 - 1:0. Татар - 13 (Зеттерберг, Манта), 23:33 - 2:0. Сэнфорд - 2 (Эллер), 38:36 - 2:1. Винник - 8 (Оши, Бэкстрем), 55:12 - 2:2.

Победный буллит: Зеттерберг.

Вратари: Мразек - Холтби.

Штраф: 15 - 9.

Броски: 23 (10+5+7+1) - 36 (10+11+11+4).

Наши: - - Орлов (20:25/3/1), Кузнецов (17:51/3/0), Овечкин (21:11/4/-1).

Детройт. Joe Louis Arena.