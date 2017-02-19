"Вашингтон" уступил "Детройту", Овечкин не смог реализовать буллит

"Детройт" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился в серии буллитов - 3:2. Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который провел на площадке 17 минут 4 секунды, реализовал послематчевый буллит. Его партнер по команде Александр Овечкин не смог использовать свою поытку, после чего команда проиграла. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут 25 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Вашингтон" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нильсен - 11 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 8:13 - 1:0. Татар - 13 (Зеттерберг, Манта), 23:33 - 2:0. Сэнфорд - 2 (Эллер), 38:36 - 2:1. Винник - 8 (Оши, Бэкстрем), 55:12 - 2:2.
Победный буллит: Зеттерберг.
Вратари: Мразек - Холтби.
Штраф: 15 - 9.
Броски: 23 (10+5+7+1) - 36 (10+11+11+4).
Наши: - - Орлов (20:25/3/1), Кузнецов (17:51/3/0), Овечкин (21:11/4/-1).
Детройт. Joe Louis Arena.
vsergeyivanov92
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02:15
bezik
Кстати, на удивление согласен с Монтей по игре Бэкстрема - абсолютно никчемная игра. Вообще ничего, Овечкин открывается, бросает, пусть и безрезультатно, Оши хорош, а швед совсем незаметен, ладно бы в защите был силен, так и в этом не на высшем уровне. Абсолютно не топ!
02:00
Neil
Очередные 21:11мин. бесполезного мытарства.
01:46
fireman32
Бэкстрем и Оши не смогли вытащить матч.И Нисканен не достаточно быстро выкатывал шайбу Овечкину)).
01:45
Монте-Кристо(Мститель) .
Овечкин был обязан забивать. И не один, а два гола. Но не хватило мастерства и везения. Как и во время исполнения буллита. Нет прежнего Овечкина. Словно его каким-то лохом подменили... Хотя сегодня словно подменили весь Вашингтон. Пять дней отдыха не пошли Вашингтону на пользу.
01:33
redgy
пауза не пошла на пользу) и начинаешь уже привыкать к нулям у Овечкина, хотя шансы были..
01:16