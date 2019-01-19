"Вашингтон" поприветствовал Тротца. Овечкин проверил, понравилось ли тренеру

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Во время одной из пауз на мониторах арены был показан ролик, посвященный главному тренеру команды из Нью-Йорка Барри Тротцу, который в прошлом сезоне с "Кэпиталз" выиграл Кубок Стэнли. Это был первый выездной матч Тротца против бывшей команды. Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин​ поинтересовался у Тротца, понравился ли ему ролик.

#Isles coach Barry Trotz is honored by the @Capitals in his first game back in Washington. pic.twitter.com/DCdcr6j16T – MSG Networks (@MSGNetworks) 19 января 2019 г.