06:25 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" поприветствовал Тротца. Овечкин проверил, понравилось ли тренеру

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"Вашингтон" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Во время одной из пауз на мониторах арены был показан ролик, посвященный главному тренеру команды из Нью-Йорка Барри Тротцу, который в прошлом сезоне с "Кэпиталз" выиграл Кубок Стэнли. Это был первый выездной матч Тротца против бывшей команды. Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин​ поинтересовался у Тротца, понравился ли ему ролик.

 

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