"Вашингтон" подписал новый контракт со Смитом-Пелли?

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" подписал новый контракт с форвардом Деванте Смитом-Пелли, утверждает TSN. 1 июля канадский нападающий мог стать неограниченно свободным агентом, но стороны смогли договориться о продлении соглашения на один год, по условиям которого заработает 1 миллион долларов.

По информации источника, у 26-летнего игрока были финансово выгодные предложения от двух клубов, но он хотел продолжить выступать за "Кэпиталз".

Напомним, Смит-Пелли выступает за "Вашингтон" с июля 2017 года, подписав контракт на один год. По его условиям зарплата форварда составляла 650 тысяч долларов.

В 75 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 очков (7+9). В 24 играх плей-офф в его активе 8 (7+1) баллов за результативность.